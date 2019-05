Rumänisch-griechisch-katholisch: Alexandru Dragos ist Seelsorger einer münsterischen Kirchengemeinde, deren europäische Vielfalt schon am Namen erkennbar ist.

Rumänisch: denn ihre rund 1000 Mitglieder sind Rumänen. Griechisch: denn es handelt sich um eine ihrer Tradition nach orthodoxe Kirche. Katholisch: denn seit dem Jahr 1700 besteht eine Union mit der römisch-katholischen Kirche. Münsters griechisch-katholische Gemeinde existiert seit 40 Jahren, und Alexandru Dragos ist ihr dritter Priester. 2017 kam er nach Münster, wo er zugleich im Seelsorgeteam von St. Franziskus mitarbeitet.

„Ich fühle mich sehr gut hier, es gibt eine große Offenheit, ich habe viele Freunde gefunden“, berichtet er. Kontakte zu knüpfen, ist ein wichtiger Teil seines Berufs – denn seine Gemeinde ist die einzige ihrer Art in ganz Norddeutschland. Darum ist Alexandru Dragos viel unterwegs. Nicht nur als Seelsorger, sondern auch als ganz praktischer Helfer, der bei Alltagsproblemen und Behördenkontakten einspringt und Sprachkurse gibt. „Die deutsche Sprache ist schwer“, gibt er zu bedenken. Und auch an das sehr geplante Leben in Deutschland müsse man sich erst gewöhnen: „Rumänen sind ein bisschen anders . . .“

Dragos stammt aus Turt, einem kleinen Ort im Kreis Satu Mare im Nordwesten Rumäniens. Dort habe es schon immer vielfältige Einflüsse gegeben, Ungarn und die Ukraine seien in der Nähe, und auch Deutsch werde hier und da gesprochen: „Rumänien war immer in Europa, immer in der Mitte“, sagt er. Dazu passt, dass Dragos in Frankreich und der Schweiz studiert hat. 2011 wurde er zum Priester geweiht.

Europa: Das sei für viele Rumänen nach der kommunistischen Zeit eine große Chance. Früher habe der Eiserne Vorhang enge Grenzen gezogen, heute seien nur zwei Flugstunden zu überwinden: „Wir können frei sein.“ Die jüngere Generation lebe das schon ganz selbstverständlich.