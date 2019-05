Münster -

„Ich habe Rheuma“: So leicht dieser Satz ausgesprochen ist, so schwer ist es doch, ihn wirklich zu verstehen – nicht umsonst wird Rheuma gerne als „Krankheit der 1000 Gesichter“ bezeichnet. Das Kooperative Rheumazentrum Münsterland klärt am Samstag (18. Mai) mit einem Patiententag ausführlich über Diagnose, Therapie und Selbsthilfe auf.