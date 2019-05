Rund ein Fünftel der Münsteraner hat Migrationshintergrund. „Die Zahl ist offiziell von der Stadt ermittelt worden“, weiß Joachim Sommer, der ehemalige Leiter des Begegnungszentrums „Die Brücke“. Und auch wenn die Stadt bundesweit das niedrigste Ergebnis für die AfD erreicht habe, so stelle sich dennoch de Frage: „Sind alle angekommen?“

Mit dieser Frage setzte sich die Dialog-Konferenz der Initiative Samofa auseinander. Zusammen mit verschiedenen Organisationen, die sich um Migranten und Flüchtlingsarbeit kümmern, sollte die Frage erörtert werden, wie man Integration noch mehr fördern kann und mit welchen Problemen die Menschen mit Migrationshintergrund konfrontiert sind.

„Bei der Frage, ob alle gut angekommen sind, denke ich an die Mietpreise: Denn für 50 Quadratmeter müssen 1000 Euro bezahlt werden“, so Sommer in seiner Rede. Auch in Fragen der Berufswahl oder Schulförderung gebe es eine Ungleichbehandlung.

Dr. Merard Kabanda, Lokalkoordinator für Münster, erklärte die Ziele des Symposiums und wie man die Aktiven als Migrantenorganisationen unterstützen kann. „Die Einbindung von Flüchtlingen in die Stadt findet auch in Münster nur sehr sporadisch statt.“ Das sollte man ändern. „Wir stehen zwar in engem Kontakt mit verschiedenen Stellen in Stadt und Verwaltung, aber in anderen Städten, beispielsweise in Dortmund, geht das viel besser.“ Abgesehen von den schon fast traditionellen Aufgaben wie Dolmetschen oder Begleitung bei Amtsgängen werde kaum etwas abgefragt. „Dabei wollen wir die Stadt unterstützen, wollen an der Gestaltung und Integration mitarbeiten“, so Kabanda. Doch das werde nicht angenommen. „Vielmehr kommen sich einige Migranten wie ein Sündenbock vor.“ Natürlich werde man freundlich empfangen, aber nicht in die Gesellschaft eingebunden. „Lange Zeit war es wirklich besser, und das müssen wir systematisch wieder verbessern.“

Neben den umfangreichen Diskussionen auf dem Podium, unter anderem mit der Afrika-Kooperative, der Gesellschaft für bedrohte Völker oder dem Bennohaus, gab es auch eine Theateraufführungen und Workshops. „Wir wollen mit dem Symposium ein Netzwerk bilden, auf das man aufbauen kann“, so Kabanda. Denn so könne man Eigeninitiative fördern im Sinne einer demokratischen Zivilgesellschaft. „Denn wir wollen alle, dass Integration stattfindet und gelebt wird.“