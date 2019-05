Endlich geht es wieder los: Am kommenden Freitag (17. Mai) um 11 Uhr startet der Maxi-Sand in die neue Saison. Am Harsewinkelplatz sind zum Auftakt alle Kinder bis sechs Jahren zur Schatzsuche eingeladen. Wer ist am schnellsten und findet die meisten Schätze? Die Suche ist beendet, wenn alle Schätze gefunden wurden, spätestens aber um 18 Uhr.

Von Mitte Mai bis Mitte September können die Kleinen in der Innenstadt wieder buddeln, was das Zeug hält. Bequeme Hängesitze und mit Kissen gepolsterte Holzschlitten laden zum Ausruhen ein. Die Spielzeugausgabe erfolgt montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr durch das Personal. Für die Beaufsichtigung der Kinder sind die Eltern verantwortlich.

In Zusammenarbeit mit den Jugendlichen der Stadtteilwerkstatt Nord und dem Jugendausbildungszentrum JAZ sowie dem Amt für Grünflächen, Umwelt und Nach haltigkeit wird der Maxi-Sand in dieser Woche wieder aufgebaut.

Wetterfeste Alternative Maxi-Turm

Sollten Regenwolken das Spielen im Freien trüben oder die Großen wollen noch Einkäufe erledigen, können Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren im Maxi-Turm am Prinzipalmarkt spielen, basteln und klettern. Gegen einen Kostenbeitrag von drei Euro betreut dort das qualifizierte Personal die Kinder montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr für maximal drei Stunden.

Die Angebote Maxi-Sand und Maxi-Turm des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien werden von den Kaufleuten der Innenstadt (ISI) unterstützt.