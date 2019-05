Mit im Organisationsteam ist Daniel Serge Fiya-Madeheim. An manchen Wochenenden kommt er nach Münster zu seinem Vater; ansonsten studiert er in Paderborn. „Ich freue mich, dass wir jetzt in meiner Heimat Münster sind“, sagt der Studierende. Etwa 10 000 Teilnehmer aus den verschiedenen Kamerun-Vereinen verschiedener Städte werden erwartet.

So viel Platz muss man erst mal finden, deshalb findet das Treffen auf dem Platz des 1. FC Gievenbeck am Gievenbecker Weg 200 statt. „Wir wollen die kamerunische Kultur darstellen und gleichzeitig die Integration fördern“, so Fiya-Madeheim.

Open-Air-Festival geplant

Er selbst organisiert das „Business-and-Social-Forum“, bei dem es in diesem Jahr insbesondere um eine Lebensversicherung geht: „Uns ist wichtig, dass wir informieren, dass im Falle eines Todes diese Lebensversicherung die Überführung des Leichnams nach Kamerun übernimmt.“ Weitere Themen im Austausch mit Fachleuten werden Bewerbungstrainings, die Krankenversicherungspflicht bei Studierenden und ein Vortrag über Integration sein.

An Ständen kann Essen aus den verschiedenen Regionen Kameruns probiert werden. Ein Open-Air-Festival verspricht kulturelle Höhepunkte, Mini-Konzerte, einen Gesangswettbewerb und eine Tombola. Für Kinder soll es eine Betreuung mit verschiedenen Spielen geben. Zusätzlich werden Unternehmen aus Kamerun anreisen, die ihre neuen Produkte vorstellen. In sportlichen Wettkämpfen treten die Vereine in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Bei einer „Disco-Night“ wird bis tief in die Nacht gefeiert.

Bürgerkrieg in zwei Regionen

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die „Challenge Solidarity“, bei der Spenden gesammelt werden: „Wir wollen nicht nur Spaß haben, sondern auch an unsere Schwestern und Brüder in Kamerun denken, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Deshalb lautet das Motto auch ‚More than just a game‘. Die Spenden gehen vor allem an Kinder und Kriegswaisen.“

In zwei Regionen in Kamerun herrscht Bürgerkrieg. Insgesamt 450 000 Kameruner seien auf der Flucht, wie Fiya-Madeheim erklärt.

Er selbst blickt bereits auf das Treffen im Juni: „Eingeladen sind nicht nur Kameruner, sondern auch alle Münsteraner, die Kamerun ein wenig kennen lernen wollen.“