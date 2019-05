Das Traditionshotel Krautkrämer am Hiltruper See hat einen neuen Eigentümer und Betreiber. Käufer ist der Hotelier André Grimmert, der bereits Eigentümer des Best Western Plus Parkhotels in Velbert ist. Das Hotel Krautkrämer soll als Best Western Premier Hotel weitergeführt werden. Der neue Eigentümer kündigte eine umfassende Sanierung des Hotels an.