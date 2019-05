Lügen haben heute schnelle Beine

Münster -

Fake News, Lügen, Hass und Schund in Internet und sozialen Netzwerken: Für die Publizistin Miriam Meckel stehen angesichts unbeschränkter und auch missbrauchter Freiheit im Internet die Werte der Demokratie und der gerechte Wettstreit der Ideen in Frage. Am Montag sprach sie in Münster vor 300 Gästen der Universitäts-Gesellschaft. Ihr Appell: „Wir müssen um die Wirklichkeit kämpfen. Sie ist nicht selbstverständlich!“