Kriminelle Schmierfinke mit einer Liebe zum SC Preußen haben die tragende Wand unten am Widerlager komplett beschmiert, versehen mit dem Spruch „Alles für Münster“. An der Seitenwand wurde ein nicht zitierfähiger Spruch angebracht. Auch der Metallüberbau der Brücke wurde an vielen Stellen bereits beschmiert.