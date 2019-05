Als Friedrun Vollmer, Direktorin der Westfälischen Schule für Musik, im Jahr 2018 von Jena nach Münster zog, da verliebte sie sich sofort in das Musikschul-Gebäude an der Himmelreichallee. Und noch mehr verliebte sie sich in das parkähnliche Areal drum herum, den meisten Münsteranern geläufig als altes Zoogelände.

„Es gibt hier so viele lauschige Ecken“, freut sich die Musikschulleiterin auf den 25. Mai (Samstag), wenn all diese lauschigen Ecken genutzt und bespielt werden sollen. Das Event nennt sich „Himmelreich-Open-Air“ und findet von 16.30 bis 22.30 Uhr statt.

Es ist alles auf einmal: eine Art Familientreffen für die 7200 Schüler und 200 Dozenten der Musikschule samt der Angehörigen; ein Kulturangebot an alle Münsteraner, die sich zum Picknick an der Himmelreichallee verabreden; eine Attraktion für alle, die an diesem Samstag gemeinsam mit dem ADFC und dem Leiter des Reset-Festivals, Wilko Franz, eine kulturelle Landpartie auf dem Werseradweg absolvieren. Ihre Tour endet nämlich an der Musikschule.

Wilko Franz ist auch der Projektleiter dieser Open-Air-Veranstaltung, die wiederum ein Teil des großen Kulturjubiläums in Münster ist. In diesem Jahr feiern nämlich das städtische Sinfonieorchester, die Musikhochschule und eben die Westfälische Schule für Musik jeweils ihr 100-jährgies Bestehen.

Bei der Programmgestaltung sei es darum gegangen, erzählt Pressesprecherin Lisa Bröker, eine „entspante Atmosphäre zu schaffen“, deshalb auch Auftritte von Musikschul-Ensembles inmitten einer buten Picknick-Landschaft. „Es ist ein Tag von uns und für uns.“

Weiter sollen Profis und Nicht-Profis den Tag gemeinsam gestalten – und zwar spartenübergreifend. So möchte Wilko Franz das Festival mit einer großen Fassadenprojektion enden lassen. Mit von der Partie sind ferner das Cactus-Theater, die Ballettschule Heidi Sievert und das Glutamat-Improtheater.

Natürlich hoffen alle Beteiligten auf gutes Wetter am 25. Mai. Wenn nicht, dann werden trotzdem weite Teile des Programms stattfinden. Die große Bühne ist überdacht, überdies steht das Musikschulgebäude selbst natürlich auch zur Verfügung.