Münster -

Erstmals soll es an zwei Schulzentren in Münster eine Videoüberwachung geben. Weil es in der Vergangenheit an den Schulzentren in Hiltrup und Wolbeck zu zunehmendem Vandalismus und Sachbeschädigungen gekommen ist, hat der Schulausschuss am Dienstag den Weg für eine Videoüberwachung frei gemacht.