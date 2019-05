Der Bund will die B 51 zwischen Münster und Telgte sowie die B 64-Ortsumfahrung in Warendorf ausbauen. Damit soll eine leistungsfähige Verbindung zwischen den benachbarten Oberzentren Münster und Bielefeld geschaffen werden.

Das Projekt ist bei Anliegern umstritten; darum führt jetzt als neutraler Vermittler das Büro „Dialog Basis“ eine Reihe von Gesprächen mit dem Titel „4 zu 1“. An der Auftaktveranstaltung nahmen Bezirksbürgermeisterin Martina Klimek und weitere Kommunalpolitiker sowie Vertreter von Straßen-NRW und einige Anlieger teil.

Es zeigte sich ein hoher Bedarf an aktuellen Informationen, heißt es in einer Pressemitteilung von Straßen NRW. Konkret würden Zahlen zum Flächenverbrauch sowie zur Verkehrsprognose erwartet. Insbesondere kritisch eingestellte Gruppen wünschen sich eine Klärung, ob eine solche Maßnahme noch gestoppt werden könne und welche Handlungsspielräume bestünden. „Die Frage nach den konkreten Handlungsspielräumen wird sicher am Anfang einer Dialogveranstaltung stehen müssen“, betont deshalb Moderatorin Dr. Antje Grobe von „Dialog Basis“.

In den Gesprächen kristallisierten sich erste Themenfelder heraus: Für den Ausbau des B 51-Abschnitts zwischen Münster und Telgte ist der landwirtschaftliche Verkehr ein zentrales Thema. Hier bestehen vielfältige Fragen rund um das Wirtschaftswegenetz und wichtige Wegebeziehungen für die Landwirtschaft. Gleichzeitig wird der Naturschutz und konkret die Ausgestaltung von Ausgleichsmaßnahmen thematisiert. Von vielen Seiten wird außerdem der Ausbau von Velorouten sowie die Auswirkungen auf den Bahn- und Busverkehr zwischen Münster und Telgte angesprochen.