Da die Rieselfelder durch die Vielfalt an Vogelarten glänzen, ist es wenig verwunderlich, dass die Vogelkonzerte vielstimmig sind. Die einzelnen Sätze des Vogelorchesters stellt am Freitag (17. Mai) von 18.30 bis 21 Uhr und am Sonntag (19. Mai) von 7 bis 9 Uhr der Biologe Frank Peterskeit vor. Am Sonntag von 15 bis 17 Uhr wird in der Veranstaltung „Wassergetier“ die Artenvielfalt im Teich gezeigt. Die Anmeldung unter ✆ 16 17 60 muss für die Freitags-Veranstaltung bis zum heutigen Donnerstag um 16 Uhr erfolgen. Anmeldefrist für die Sonntags-Veranstaltungen ist bis Freitag um 13 Uhr. Alle Veranstaltungen starten an der Biologischen Station Rieselfelder, Coermühle 181.