Maischberger auf Kinotour in Münster

Münster -

Die Fernsehmoderatorin Sandra Maischberger kommt am 25. Mai (Samstag) um 20.30 Uhr ins Schloßtheater an der Melchersstraße. Allerdings nicht in ihrer Funktion als Journalistin, sondern als Produzentin des Kinofilms „Nur eine Frau“.