Ärzte und Wissenschaftler in Münster haben sich anlässlich des alljährlichen Welthypertonietages unter der Schirmherrschaft der Deutschen Hochdruckliga zusammengeschlossen, um über die Volkskrankheit Bluthochdruck zu informieren. Am Samstag (18. Mai) klären Spezialisten in Vorträgen und an Informationsständen über die Möglichkeiten der Vermeidung und die Behandlung von Bluthochdruck auf.

Im Erbdrostenhof an der Salzstraße 38 haben Betroffene und Interessierte von 10 bis 12 Uhr die Gelegenheit, ihren Blutdruck messen zu lassen. Leitung und Organisation des Informationstages liegen in diesem Jahr in den Händen von Prof. Dr. Hermann Pavenstädt und Prof. Dr. Dr. Eva Brand der Medizinischen Klinik D des Universitätsklinikums.

Rund 30 Millionen Deutsche leiden an Bluthochdruck

Bluthochdruck (Hypertonie) gilt als Risikofaktor Nummer Eins für lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hirninfarkt und Herzinfarkt, aber auch Nierenerkrankungen und Demenz. Rund 30 Millionen Deutsche leiden daran, jeder Dritte Erwachsene ist betroffen. Auch bei Jüngeren nimmt die Erkrankungsrate zu.

Bluthochdruck wird häufig als schleichende, „lautlose“ Krankheit bezeichnet. Häufig spüren Betroffene wenig von der Hypertonie. Erst wenn Komplikationen auftreten wie Herz- und Nierenschäden, Schlaganfall und andere Durchblutungsstörungen, wird manchem die schleichende Gefahr durch überhöhten Blutdruck bekannt.

Behandlung meint nicht nur Medikamente

Aber auch die Behandlung des hohen Blutdrucks gilt dank guter Therapiemöglichkeiten, die das Auftreten von Problemen sicher verhindern, als gut verträglich. Dabei handelt es sich bei weitem nicht nur um Arzneimittel: Mit gesunder Ernährung, einem angepassten Bewegungsprogramm und Stressmanagement im Rahmen einer bewussten Lebensführung lässt sich viel erreichen.

Die Initiatoren des Welthypertonietages 2019 in Münster haben in diesem Sinne ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Besucher können einen Überblick über das bekommen, was ein Mensch mit zu hohem Blutdruck wissen sollte: richtige Blutdruckmessung, individuelle Risikobewertung, Erkennen von Komplikationen, blutdruckgerechte Ernährung, gesunde Bewegung, seelische Entlastung, medikamentöse und interventionelle Therapiemöglichkeiten.

In kurzen Fachvorträgen stellen Experten die wichtigsten Inhalte dar. Gleichzeitig können die Teilnehmer an Infoständen gezielte Fragen stellen.