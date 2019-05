Was macht so ein münsterischer Hase im Alter von 25 Jahren wohl? Studieren? „Nein, Felix altert nicht und bleibt zeitlos“, sagt Illustratorin Constanza Droop aus Münster, auf der „Geburtstagsparty“ für die Kult-Figur des Coppenrath Verlags am Donnerstagnachmittag im Naturkundemuseum.

Dort geht es für die 50 geladenen „Felix“-Lizenznehmer erst einmal ins Planetarium. Wie Felix dort bei seiner Reise durch den Weltraum Wissenswertes über Sternenbilder und Schwerelosigkeit erfährt, begeistert Kinder und Eltern seit über zehn Jahren. „Felix ist unsere erfolgreichste Show für Kinder“, erzählt Rolf Bergmeier vom Planetarium.

Aufgewachsen mit dem Kuschelhasen

Nach der Vorführung gibt es alles, was zu einem Geburtstag dazugehört: Luftballons, Blumen und eine Torte. „Der Hase Felix ist in den 25 Jahren zur Identifikationsfigur unseres Verlags geworden“, sagt Dr. Lambert Scheer, Geschäftsführer des münsterischen Coppenrath Verlags. Wenn er heute in Bewerbungsgesprächen fragt, welche Verbindung zum Verlag bestehe, sei die Antwort immer gleich: „Ich bin mit Felix aufgewachsen.“

Angefangen hat alles 1994, als die Kinderbuchautorin Annette Langen und Constanza Droop in ihrem ersten gemeinsamen Buch „Briefe von Felix“ den reiselustigen Kuschelhasen und seine Freundin Sophie zum Leben erweckten. Seitdem erobert Felix, der seiner Besitzerin immer mal wieder aus Versehen abhanden kommt, um dann aufregende Abenteuer zu erleben, die Herzen der Kinder in aller Welt.

In 30 Sprachen übersetzt

Mittlerweile wurden die Bücher, in 30 Sprachen übersetzt und sind in über 25 Ländern erschienen. Zum Jubiläum hat das Familienunternehmen um den Verleger Wolfgang Hölker den ersten Band in frischem Gewand neu aufgelegt – die 7000 Exemplare waren schnell weg.

Ein bisschen ungläubig schaue sie manchmal auf den Erfolg, sagt Constanza Droop – aber auch mit etwas Stolz. Ihr mache es auch nach 25 Jahren noch Spaß, die Bilder zum Text zu kreieren. Das nächste Abenteuer des Hasen sei schon in Planung. Mehr dürfe sie aber noch nicht verraten.