Der Fall der ehemaligen Studentin der Fachhochschule Münster beschäftigt die Gerichte seit 2014. Am Donnerstag erhielt die junge Frau in höchster Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Recht. Nach dem Urteil müssen Bafög-Leistungen auch als sogenannten Vorausleistung gezahlt werden, wenn Studierende ein Kind bekommen und Elterngeld erhalten.