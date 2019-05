Was ihr in Bayern gelang, will sie nun auch in Europa schaffen: Die ÖDP-Politikerin Agnes Becker, Initiatorin des erfolgreichen Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, engagiert sich bei der in dieser Woche von der EU-Kommission zugelassenen europaweiten Bürgerinitiative „Wir retten die Bienen“

„Unser Ziel ist es, zunächst zumindest einen Stopp beim Artensterben hinzukriegen“, betont Becker am Donnerstag im Franz-Hitze-Haus, wo sie an einer Podiumsdiskussion teilnimmt.

Eine Million Unterzeichner benötigt

„Bayern war nur der erste Schritt“, so Becker, die bei der Europawahl am 26. Mai für die ÖDP kandidiert, mit Listenplatz elf aber kaum Chancen auf einen Einzug ins EU-Parlament haben dürfte. Sie setzt auf die neue EU-Bürgerinitiative, die in Kürze damit beginnen will, Unterschriften für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt zu sammeln. „Wir brauchen eine Million Unterzeichner in mindestens sieben EU-Staaten“, sagt Becker. Allein in Bayern hatten 1,8 Millionen Menschen das von ihr angestoßene Volksbegehren unterstützt.

„Die Förderpolitik der EU muss sich ändern“, fordert Becker. Die Zahlungen an Landwirte sollten sich nicht mehr an der Größe ihrer Flächen orientieren, sondern daran, ob die Landwirte ökologisch verantwortlich mit ihren Flächen umgehen.

Erfolg auf EU-Ebene?

„Wir wollen den Erfolg in Bayern auf die EU-Ebene heben“, so ihr Ziel. Ist die Bürgerinitiative erfolgreich, dann werde die EU-Kommission nicht darumkommen, mehr für die Artenvielfalt zu tun, so ihre Hoffnung.

Unterstützung erfährt sie von Prof. Dr. Klaus Buchner, seit 2014 einziger ÖDP-Abgeordneter im EU-Parlament und am 26. Mai erneut Spitzenkandidat seiner Partei. Er wirft der EU vor, den Großgrundbesitz mit Steuermitteln zu subventionieren und fordert daher eine Agrarwende.

„Dabei müssen wir uns warm anziehen“, warnt Buchner – die Bauernverbände seien in Brüssel äußerst einflussreich.