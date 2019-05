Seit 24 Jahren ist es jetzt schon Tradition. Und auch 2019 wurde das beliebte Konzert „Wir für Sie“ wieder von Ärzten, Psychologen und weiteren Mitarbeitern des Rochus-Hospitals für ihre Patienten organisiert. 24 Mitwirkende präsentierten sich am Donnerstagnachmittag auf der Bühne. Das Konzert war wieder gut besucht. Zwei Moderatoren führten durch das bunte Programm, das mit Märchenerzählungen und mehreren musikalischen Auftritten sehr abwechslungsreich war. Auch einige bekannte Stücke waren dabei, wie „Let it be“ von den Beatles, mit Schlagzeug und Klavier zu Gehör gebracht, oder „Hit the Road, Jack“ vom Projektchor des Rochus-Hospitals.