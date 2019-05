Münster -

Von Annegret Schwegmann

Der Elf-Kilometer-Lauf gleich zu Beginn des Tages, nun gut, der hätte erfolgreicher sein können. Eine Stunde und fünf Minuten – das waren eindeutig sechs Minuten zu viel. Die 14 Männer und Theresa Nehm, der weibliche Exot in dieser Welt der Männer, sitzen ein­ander im Aufenthaltsraum beim Frühstück gegenüber und unterhalten sich leise. Vor ihnen liegt eine Brandübung. In 15 Minuten sollen sie sich in voller Ausrüstung auf dem Hof der Berufsfeuerwehr Münster einfinden. Sehr viel mehr ist ihnen noch nicht bekannt.