Die Idee kam in der münsterischen Gemeinde Heilig Kreuz auf – und verbreitete sich in Windeseile in ganz Deutschland: „Maria 2.0“ ist keine organisierte Aktion, sondern eher eine Art Bewegung, die bundesweit von Aktiven in den Gemeinden gelebt wird. Eine Woche lang haben Frauen, die sich normalerweise ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagieren, gestreikt.