Münster -

Von Björn Meyer

An dem Tag, an dem die Münsteraner anreisten, wurden Hunderte Raketen auf Israel abgeschossen. Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch und eine kleine Delegation münsterischer Polizeibeamter haben sich die Polizeiarbeit in Israel angeschaut. Zurückgekehrt sind sie mit starken Eindrücken.