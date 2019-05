„AaiPet“ – Theaterstück für Steppkes

Die preisgekrönte niederländische Theaterkompagnie „BonteHond“ aus Almere gastiert am heutigen Samstag mit ihrem Stück „AaiPet“ beim Steppkes-Festival im Theater in der Meerwiese. „BonteHond“ zeigt um 11 und 15 Uhr eine rasante Theaterperformance für junge Zuschauer im Alter von zweieinhalb bis sieben Jahren, die auf amüsante Weise das Leben in der digitalisierten Welt thematisiert, so die Ankündigung. Auf der Bühne stehen zwei Entertainer und beginnen mit ihrer magischen Show. Sie erschaffen Luftballontiere, vollführen Tricks und zaubern Bananen aus ihren Tablets – perfekt einstudiert und schon oft gezeigt. Doch auf einmal laufen die Dinge aus dem Ruder: Die elektronischen Geräte verwandeln sich in freche Schlingel, die die Show ständig stören. Wie selbstbestimmt wachsen Kinder auf, wenn sie ein kleiner Computer den ganzen Tag auf Trab hält? Die Vorstellung „AaiPet“ beantwortet diese Frage mit einem humoristischen Augenzwinkern. Karten gibt es auf www.localticketing.de/steppke.