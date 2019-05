Mit Tiefe und Hintersinn

Münster -

Frischer Wind beim Frühjahrssalon am Hawerkamp mit seinen drei Dutzend Künstlern: Erstens findet die Traditionsschau im Mai diesmal kompakt „nur“ am Sonntagnachmittag statt. Zweitens gibt es eine Gruppenausstellung, in der die Hawerkamp-Künstler frühe und früheste Arbeiten zeigen – spannend.