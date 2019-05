Über 40 Jahre auf Schatzsuche

Ein Jahr ohne Promenadenflohmarkt gibt es für Rainer Schwabe nicht – wohlgemerkt seit 1973. Damals verkaufte der gebürtige Thüringer, der „30 Jahre lang am Annette Pauker war“, wie er schmunzelnd erzählt, Bleibuchstaben-Setzkästen aus der ehemaligen DDR und Emailleschilder, die dort als Pfannenersatz auf den Dächern dienten, um sich sein spärliches Studenteneinkommen aufzubessern. Später kam auch feines Porzellan hinzu. Am Samstag hat er neben nostalgischem Gartenmobiliar, alten Kaffeemühlen, Röhrenradios und allerlei Krimskrams zig Schilder mit witzigen Aufschriften drapiert – eine seiner Sammelleidenschaften. Sammler und Jäger sind beim ersten Promenadenflohmarkt der Saison Tausende, die sich bei herrlichem Sommerwetter ins Getümmel stürzen.

Mehr als 200 professionelle Händler und 600 private Verkäufer breiten ihre Waren aus. Gemälde, Lampen, alte Kuckucksuhren, Vinylplatten, Puppen oder Schmuck – es gibt nichts, was es hier nicht gibt. Und damit kein Plätzchen ungenutzt bleibt, wenn plötzlich doch jemand nicht erscheinen kann, werden erstmalig unter den privaten Anbietern nicht belegte Plätze um 6 und um acht Uhr am Infomobil verlost, erklärt Projektleiterin Andrea Sürder von der Halle Münsterland, die den beliebten Flohmarkt veranstaltet, der die Besucher von weither anlockt.

Am Samstagmorgen feilscht Frank Hagemann aus Werne um zwei zig Jahrzehnte alte metallene Handtuchhaltestangen. „Für unsere Outdoorküche.“ Die hat er aus Holz selbst zusammengezimmert. Jetzt sollen die nostalgischen Accessoires hinzukommen, erzählt er, während seine Frau die passenden mit Patina behafteten Garten-Klappstühle am Stand von Rainer Schwabe inspiziert. Woher der ehemalige Lehrer all diese Sachen bekommt? „Ich bin Messi“, gibt er schmunzelnd zu. Als Künstler – „Ich erstelle Zentner-schwere Skulpturen“ – sei er ohnehin immer auf Materialsuche.

Saisonauftakt beim Flohmarkt auf der Promenade 1/31 Tausende sind am Samstag auf Schatzsuche auf Münsters erstem Promenadenflohmarkt der Saison. Foto: hö

Auf der Suche nach Kleidung für ihre Sammelpuppen und weitere kleine Dekopüppchen sind einige Stände weiter zwei Damen. Sie sind, wie so viele, Stammgäste auf dem Promenadenflohmarkt. Ist der Puppenfundus nicht irgendwann komplett? „Es macht doch soviel Spaß, immer wieder umzudekorieren“, entgegnen die beiden und ziehen weiter.

Unter anderem zur Landgenusswerkstatt, die laut Sürder neu auf dem Flohmarkt ist und feine Weine ausschenkt. Und da ausgiebiges Stöbern hungrig macht, buhlen immerhin 18 Gastronomiestände um die Gunst der Besucher. „Wir legen Wert auf eine internationale Mischung“, betont Andrea Sürder. Die Bandbreite reicht von der klassischen Gulaschkanone bis zu syrischen Spezialitäten.

So herrlich das Ambiente hier auch sein mag – für Rainer Schwabe sollen es in dieser Saison die letzten Promenadenflohmärkte gewesen sein – zumindest als Standbetreiber: „Mit 70 ist jetzt Schluss.“