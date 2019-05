Seenotrettung als Akt der Nächstenliebe

Münster -

Seenotrettung ist ein Gebot der christlichen Seefahrt. So steht es in verschiedenen Gesetzen, so ist es unter anderem im internationalen Seerecht verankert und für jeden Seemann eine Pflicht. Doch scheinbar gibt es Ausnahmen, so sagt es die Seebrücke Münster. Denn im Mittelmeer finde der Akt der Nächstenliebe nicht statt. Dafür gingen die Mitglieder nun auf die Straße und demonstrierten gegen die „Abschottungspolitik der Europäischen Union“.