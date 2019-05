Sie hatte auf eine vordere Platzierung gehofft – am Ende reichte es nur für Platz 20. Dennoch ist die münsterische Sängerin Giulia Wahn, die am Samstagabend beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv den für San Marino startenden Sänger Serhat unterstützte, am Tag danach hochzufrieden. „Das ist ein Hauptgewinn“, freut sich die 31-Jährige.