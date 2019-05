Skelette, Wald und Laser: „Lange Nacht“ im Naturkundemuseum

Welche Technik steckt hinter den Shows im Planetarium – und wie werden eigentlich die Dinos, Säugetiere und Vögel für die Ausstellungen vorbereitet? Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt am Samstag (25. Mai) unter dem Motto „Verzaubert“ alle Interessierten zu einer „Langen Nacht“ in das LWL-Museum für Naturkunde in Münster ein. Die Besucher haben von 19 bis 24 Uhr die Gelegenheit, das Naturkundemuseum und sein Planetarium neu zu entdecken und Einblicke in die Arbeitsweise des Museums zu bekommen. Ein reichhaltiges Programm mit Live-Musik, einem Zauberer, Spezial-Shows im Planetarium, „literarischen Leckerbissen“, Infoständen, Blicken hinter die Kulissen und mehr wartet auf die Museumsgäste, heißt es in der Ankündigung.

Ob ein Streifzug durch die Ausstellungen allein oder mit der Museumskuratorin in einer Führung, ein Gespräch mit Mitarbeitern – während der „Langen Nacht“ gibt es im gesamten Museumsbereich verschiedene Aktions- und Informationsstände die neben den eigentlichen Ausstellungen besucht werden können. Der Zauberkünstler Michael Sondermeyer bietet „magisches Entertainment“ mit Wortwitz und Situationskomik.

Das Singer-Songwriter-Projekt Hanna Meyerholz unterhält die Besucher in den Ausstellungshallen mit Musik. Die Schauspielerin Beate Reker wird den Besucherinnen Auszüge aus ihren literarischen Rundgängen vortragen. Aber auch hinter den Kulissen gibt es einiges zu entdecken: Die zoologische Präparation bietet einen Blick in die zoologische Werkstatt an und zeigt am Informationstisch in der Ausstellungshalle, wie Tierdermoplastiken angefertigt werden und was unter der Tierhaut steckt.

An einem Infostand wird den Museumsgästen außerdem die regionale Tierwelt in „Wildes im Wald“ vorgestellt. Das Fotofallenprojekt zeigt Unerwartetes vor der Linse und erklärt, wie die Forschung mit Lockstoffen neugierige Waldbewohner vor die Kamera bringt. Wer schon immer mal wissen wollte, wie aus einem Skelettfund im Boden ein fertiges Ausstellungsstück wird, kann den geologischen Präparatoren bei der Arbeit an einem Schwimmsaurier über die Schulter schauen. Die neue Technik des Planetariums stellt sein Leiter vor und zeigt den Gästen, was die neuen Projektoren alles leisten können. Später am Abend gibt es dann noch ein „Best of“ der Musikshows und die Lasershows des Planetariums zu sehen.