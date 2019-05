Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag eine 71-jährige Radfahrerin auf der Hafenstraße. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Radfahrerin aus Münster die Graelstraße in Richtung Hafenstraße. An der Einmündung Graelstraße/Hafenstraße beabsichtigte sie laut Polizeibericht nach links auf die Hafenstraße Richtung Ludgeriplatz abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den von rechts auf der Hafenstraße stadteinwärts fahrenden Pkw eines 20-jährigen Mannes aus Lengerich. Es kam zum Zusammenstoß