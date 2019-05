Seit vergangenem Freitag besteht der Verdacht, dass im Boden auf dem Bahngelände zwischen Alfred-Krupp-Weg und Industrieweg ein Blindgänger im Boden liegt. Am Montag begann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Freilegung, die sich wegen der Bodenverhältnisse jedoch schwierig gestaltete, weil der Gegenstand sehr tief und direkt an einem angrenzenden Brückenbauwerk liege, sagte Manfred Spitthoff von der Feuerwehr Münster. Voraussichtlich werde erst am Dienstag (21. Mai) im Laufe de Tages feststehen, ob es sich um eine Bombe handelt, so Spitthoff.

Sollte ein Blindgänger im Erdreich sein, müssten die B 51 und die Bahnstrecke für die Entschärfung zeitweise gesperrt werden. Das hätte massive Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt.