Carsten Schlingmann war auch am Abend zur Krönung noch immer freudestrahlend. „Es war einfach ein spontaner Entschluss“, freute er sich über die unerwartete Königswürde. Erfahrung als Regent hat er ja bereits als Karnevalsprinz gesammelt, und seine Frau Sonja weiß als ehemalige Spargelkönigin ebenfalls, was das Volk wünscht. Franz-Josef Ostlinning, Vorsitzender der Sassenberger Bürgerschützen, überbrachte die Grüße der Gastvereine und gratulierte Schlingmann zum Titel. Er freute sich, dass die Schützensaison wieder losgeht. Auch Bürgermeister Josef Uphoff ließ es sich nicht nehmen, dem neuen König seine Aufwartung zu machen. „Das war wieder ein tolles Fest“, lobte er den Bürgerschützenverein. Dieser ist nun auch mit seiner Homepage wieder online und hat dort alle Kinderkönige seit 1973 aufgelistet. Wer noch weitere Kinderkönige weiß und vielleicht sogar noch Fotos hat, der möge sich bitte an den Vorstand wenden.