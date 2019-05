13 Partnerstädte von vier Kontinenten beteiligten sich an einer Konferenz in Orléans: Anlass war die Feier des 590. Jahrestags der Befreiung der von den Engländern belagerten Stadt durch Jeanne d’Arc, die „Jungfrau von Orléans“.

„Ich freue mich, dass die Delegationen so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind“, so Bürgermeister Olivier Carré bei der Begrüßung der Gäste. Aus Münster waren laut städtischer Pressemitteilung Ratsherr Jan Leiße und Inge Schuth, Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, in die französische Partnerstadt gereist.

An der Konferenz nahmen die Delegierten aus den Partnerstädten von Orléans teil: aus Treviso (Italien), Dundee (Schottland), Saint-Flour (Frankreich), Krakau (Polen), Parakou (Benin), Lugoj (Rumänien), Utsunomiya (Japan), Yanghzou (China), Kristiansand (Norwegen), New Orleans (USA), Wichita (USA) – und Münster (Westf.). Behandelt wurden Themen aus den Bereichen Entwicklung und Stadtplanung, Erziehung und Bildung, Wirtschaft, Kultur sowie Gastronomie und Tourismus.

Die Delegation aus Münster schlug eine Kontaktaufnahme zwischen Verantwortlichen aller Partnerstädte vor. Das stieß auf positive Resonanz, so Jan Leiße: „Es war ein sehr kreatives Meeting, bei dem vereinbart wurde, die Verbindung der einzelnen Städte untereinander weiter zu vertiefen und auszubauen.“

Die Partnerschaft zwischen Orléans und Münster feiert 2020 ihr 60-jähriges Bestehen. Im September 2019 werden erneut viele Läufer aus Orléans beim Münster-Marathon an den Start gehen. Ebenfalls im September darf sich Münster bei einem großen Fest an der Loire präsentieren.

Zu Pfingsten empfängt die Deutsch-Französische Gesellschaft wieder Gäste aus Orléans. Inge Schuth: „Wir praktizieren eine gelebte Freundschaft. Genau das macht eine gute Städtepartnerschaft aus.“