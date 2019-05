Die ganze Vielfalt des Bieres auf dem Schlossplatz

Der Schlossplatz in Münster wird von Donnerstag bis Samstag (23. bis 25. Mai) wieder zur gigantischen Open-Air-Kneipe: Mehr als 250 Biere aus 50 Ländern – darunter junge Craft-Brauer und ein eigenes „Bierfest-Bier“ – spie geln die aktuellen Trends in der Craft-Beer-Szene wider.

Das Festformat, das in diesem Sommer noch durch 14 weitere deutsche Städte tourt, hat einen klaren Auftrag: Mit dem Bierfest will der Veran stalter einen Querschnitt der nationalen und internationalen Braukunst aufzei gen und einen Einblick in die grenzenlose Vielseitigkeit des Bierbrauens geben, wie es in der Ankündigung heißt. Eine gute Beratung an den Ständen sei deshalb selbstverständlich.

Brewcomer-Zelt für junge Craft-Brauer

„Die Braukultur ist wieder Kult,“ freut sich Veranstalter Michael Solms. Dadurch wachse auch stetig das Angebot. „Dieses Mal haben wir beispielsweise ein Brewcomer-Zelt, in dem junge Craft-Brauer gemeinsam ihre Brau-Neuheiten vorstellen.“

Unter den mehr als 250 verschiedenen Bieren wird auch wieder das „Bierfest-Bier“ erhältlich sein. „Dieses wird bei der Brauerei Lemke aus Berlin-Mitte gebraut und ist in diesem Jahr ein India Pale Lager“, so Solms. Das Fest wird also auch für Kenner der Szene einige Neuentdeckungen präsentieren.

Zum Thema Das Bierfest ist Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr geöffnet, Samstag ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. ...