Die Polizisten hatten die Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren am Bremer Platz beobachtet. Bei der Kontrolle gegen 16.20 Uhr versuchte ein 18-jähriger Tatverdächtiger, Stücke mit Ammoniak aufgekochten Kokains, sogenannte Freebase Bubbles, in einem Fahrradkorb zu verstecken. Der zweite 18 Jahre alte Verdächtige versteckte Drogen in seiner Unterhose. Bei dem 19 Jahre alten Mann fanden die Polizisten "Bargeld in einer dealer-typischen Stückelung".

Bei der Kontrolle stellte die Polizei weiterhin fest, dass gegen einen der 18-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag, er sitzt nun in Untersuchungshaft.