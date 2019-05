Die Anschaffung der Tonnen sowie der Mehraufwand bei der Abholung verursachen laut Angaben der AWM Mehrkosten. Diese sollen durch eine Gebührenerhöhung auf die Restmülltonne aufgefangen werden. Auf die kleinste Tonne (35 Liter), werden nach derzeitig vorliegenden Zahlen 2,38 Euro aufgeschlagen, auf eine 90-Liter-Reststofftonne 6,12 Euro. Für 120 Liter Restmüll werden 8,16 Euro fällig. Bei einem 1100-Liter-Müllbehälter kommen 74,80 Euro hinzu. Zudem kündigen die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Restmülltonne eine rund zehnprozentige Steigerung der Gebühren für 2020 an. Diese stehe jedoch nicht in Bezug zu der Wertstofftonne, sondern sei nach Jahren ohne Erhöhung notwendig, so Christian Wedding.