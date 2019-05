Münster -

Den hundertsten Geburtstag sollte man auf jeden Fall groß feiern. Das ist bei der Westfälischen Schule für Musik nicht anders als bei Privatpersonen. Doch neben all den offiziellen Festakten und Empfängen geht es am Samstag (25. Mai) an der Himmelreichallee vor allem darum, eine ungezwungene, „wunderbunte“ Party zu feiern.