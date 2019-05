Etwas verändern und verbessern ist die tägliche Herausforderung und Arbeit von Menschen sowohl im Beruf und wirtschaftlichen Umfeld als auch im Privaten. Doch nicht wenigen Menschen ist beim Gedanken an Veränderungen eher mulmig zumute.

Wie man Wandel und Veränderungen erfolgreich meistert und dafür an seiner Veränderungsfähigkeit arbei ten kann, das erklärt Martina Schmidt-Tanger, Diplom-Psychologin und Expertin für persönliche Entwicklung beim achten und letzten Vortragsabend der diesjährigen Reihe „WN-Wissensimpulse“ am 3. Juni (Montag).

Gesetzmäßigkeiten des Wandels

Veränderung verstehen be deutet zu wissen, wie Menschen sich bei Veränderungen fühlen und verhalten. Die Teilnehmer erfahren an diesem Abend, von welchen Gesetzmäßigkeiten Wandel geprägt ist und wie Veränderungen positiv unterstützt werden können – bei sich selbst und bei anderen. Denn: „Veränderungen führen häufiger zu Einsichten, als dass Einsichten zu Veränderungen führen“, so Martina Schmidt-Tanger.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils im „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen am später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter ✆ 0 25 61/9 79 28 88.