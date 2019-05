Interview: Lobby für mehr Einigkeit

Vor der Europa-Wahl werben die Parteien im Wahlkampf um die Stimmen der Bürger. Pia Wirtz und Dr. Marko Heyse freuen sich, wenn der Europa-Gedanke gewinnt. Die beiden engagieren sich für die Europa-Union beziehungsweise deren Jugendorganisation, die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF). Unsere Redakteurin Karin Völker fragte den Soziologen von der Universität Münster, Vorsitzender der Europa-Union Münster, und die 22 Jahre alte Jura-Studentin, die im Vorstand der JEF mitarbeitet, was sie vor der Wahl bewegt.

Europa-Politik galt lange nicht als besonders spannend. Frau Wirtz, was bewegt junge Leute wie Sie dazu, sich für die Jungen Europäischen Föderalisten zu engagieren?

Pia Wirtz: Ich habe mich schon immer für Europa und Europa-Politik interessiert. Über eine Freundin habe ich die JEF entdeckt und mich dort engagiert. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr spannend.

Obwohl die Europa-Union ja keine Partei ist, die im Wahlkampf mitmischt . . .

Pia Wirtz: Gerade deswegen. Wir sind ja ganz bewusst überparteilich, und deswegen gibt es bei uns einen sehr lebendigen Diskurs. Bei uns machen Leute mit, die auch Mitglied politischer Parteien sind – und da sind CDU, SPD, Grüne und FDP vertreten.

Marko Heyse: Durch den Namen Europa-Union wird häufig irrtümlich assoziiert, wir stünden der CDU nahe. Das stimmt aber nicht. Die Europa-Union wurde 1947, noch vor der EWG, gegründet – von Menschen, die, geprägt durch den Eindruck des Zweiten Weltkrieges, die Idee eines föderalen Europas mit Leben füllen wollten. Bis heute geht es uns darum, die Debatte darüber zu pflegen – und es ist toll, dass wir hauptsächlich junge Mitglieder haben. Wir haben in Münster insgesamt rund 200 Mitglieder in der Europa-Union, allein 155 sind in der JEF. Ich bin auch als Student zur Europa-Union gestoßen – und geblieben.

Was machen Europa-Union und JEF – außer über Europa zu diskutieren?

Pia Wirtz: Hauptsächlich Bildungsarbeit. Wir veranstalten zum Beispiel jedes Jahr im Rathaus eine Simulation des Europaparlaments für Schüler, wir organisieren Diskussionsveranstaltungen, und es werden natürlich Fahrten angeboten, in denen es um die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen Europas geht. Wir waren schon im Kosovo, in Kopenhagen, dieses Jahr geht es nach Neapel. Die JEF hat übrigens rund 25 000 Mitglieder in 33 Ländern.

Marko Heyse: Zusammen mit der Stadt haben JEF und Europa-Union vor der Wahl eine Wahlarena mit Kandidaten der wichtigsten Parteien veranstaltet. Auch für ältere Mitglieder der Europa-Union über 35 Jahren gibt es natürlich Bildungsveranstaltungen und Studienfahrten, etwa nach Straßburg und Brüssel.

Gibt es denn auch eine Idee oder eine Vision, für die die Europa-Union steht?

Marko Heyse: Die Europäischen Föderalisten sind ja keine Organisation der EU. Wir interessieren uns für das ganze, das geografische Europa. Die Gründer der Europa-Union haben schon immer für offene Grenzen demonstriert. Unsere Vision ist ein Europa als föderaler Bundesstaat, sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa mit einer gemeinsamen Migrations- und Sozialpolitik. Wir machen Lobbyarbeit für das Zusammenwachsen Europas.

Pia Wirtz: Es ist uns auch wichtig, die Rechte des Europäischen Parlaments und damit die Demokratie in Europa zu stärken. Wir treten auch für die Abschaffung des Prinzips der Einstimmigkeit ein, damit wichtige Reformen in Europa vorankommen können.