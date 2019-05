In brennendem Auto gefangen

Münster -

In Lebensgefahr schwebt ein 22-Jähriger nach einem schweren Unfal am frühen Sonntagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Sprakeler Straße kurz hinter dem Ortsausgang Münster. Zwei mutigen Helfern ist zu verdanken, dass der verunfallte Autofahrer nicht schon an der Unfallstelle ums Leben kam.