Sommer-Feeling bei den New Names im Mai

Konzert am 30. Mai 2019

Münster - Draußen ist es noch etwas frisch, drinnen schwirren Sommer-Vibes: Equa Two stimmt das Publikum am Donnerstag, 30. Mai 2019, auf die warme Jahreszeit ein. Außerdem spielen beim New-Names-Konzert im Jovel Jobassa und Dingenskirchen - und die schlagen ganz andere Töne an.