Stadt prüft Abstellflächen für Elektro-Tretroller

In Münster hätte das Timing nicht besser sein können, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung: Einen Tag nachdem das Bundeskabinett der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zugestimmt hatte, trafen sich auf Einladung der Stadt vier an einem Verleihsystem interessierte Firmen mit Vertretern von Stadt, städtischen Gesellschaften, Polizei und ADFC.

Gemeinsames Ziel: Die neuen Verkehrsmittel sollen in Münster als Bereicherung erfahrbar werden. Dazu müsse im Vorfeld ein Interessenausgleich zugunsten sicherer, geordneter und stadtverträglicher Abläufe erfolgen, heißt es weiter. Das Gespräch habe zu einem guten Einvernehmen geführt.

E-Tretroller kommen: Neue Mobilität oder Sicherheitsrisiko? 1/6 E-TRETROLLER ALS ALTERNATIVE: Besonders staugeplagte Großstädter sollen mit «E-Scootern» eine neue Mobilitätsmöglichkeit bekommen. Per E-Roller könnte es zum Beispiel schneller von der U- und S-Bahn oder einer Bushaltestelle weiter nach Hause oder zur Arbeit gehen. Foto: dpa

UM DIESE FAHRZEUGE GEHT ES: Die Roller, die oft einige hundert Euro oder mehr kosten, dürfen bis zu 20 Kilometer pro Stunde (km/h) schnell sein. Sie dürfen höchstens 70 Zentimeter breit sein, 1,40 Meter hoch und zwei Meter lang. Maximalgewicht ohne Fahrer: 55 Kilogramm. Foto: dpa

WER E-TRETROLLER FAHREN DARF: E-Roller, die nur weniger als 12 km/h fahren können, sollen bereits für Jugendliche ab 12 Jahren erlaubt sein - schnellere Gefährte dann ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Eine Mofa-Prüfbescheinigung oder eine Helmpflicht sind nicht vorgesehen. Foto: dpa

WO SIE FAHREN DÜRFEN: Einfach überall herumbrausen dürfen die neuen E-Fahrzeuge, deren Akku nach Branchenangaben an Steckdosen geladen werden können, nicht. Bei weniger als 12 km/h dürfen die Gefährte innerorts nur auf Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen fahren. Foto: dpa

WELCHE SICHERHEITS-ANFORDERUNGEN KOMMEN: Pflicht sind zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen und eine Beleuchtung, die auch abnehmbar sein darf. Ebenfalls vorgeschrieben werden seitliche Reflektoren und mindestens eine «helltönende Glocke». Foto: dpa

WAS SCHEUER NOCH PLANT: Die Bundesregierung bereitet auch Regelungen für E-Gefährte ohne Lenkstange vor - das sind Hoverboards oder Skateboards mit Elektromotor. Hier plant Minister Scheuer eine Ausnahmeverordnung. An den Details dazu wird derzeit noch gearbeitet. Foto: dpa

Zehn innenstadtnahe Abstellflächen

Es wurde vereinbart, dass die Stadt den Verleihern rund zehn innenstadtnahe Abstellflächen anbietet. Diese etwa drei bis sechs Meter breiten Flächen erhalten eine kostengünstige, flexible Beschilderung, die bei Bedarf leicht angepasst werden kann.

Die Unternehmen können diese Flächen nutzen und verpflichten sich im Gegenzug, Standards beim Verleih und zum Beispiel bei der Rückholung defekter Roller einzuhalten. Für mögliche Beschwerden benennen sie gegenüber der Stadt eine Ansprechstelle.

Zurzeit wird nach Angaben der Stadt geprüft, ob an folgenden Orten Abstellplätze ausgewiesen werden können:

► Hauptbahnhof-Westseite, neben Fußgängertunnel Nord

► Salzstraße 29/30 (in Höhe des Reisebüros)

► Syndikatplatz (bei der Abluftanlage)

► Loerstraße (bei der Fahrradabstellanlage neben Karstadt)

► Stubengasse (Höhe Hotel H4)

► Königsstraße (Parkplatz gegenüber AOK)

► Apostelkirche (bei Fahrradabstellanlage Neubrücken-/Bergstraße)

► Asche (an Hauswand der Stadtbücherei)

► Ludgeriplatz (Vorplatz Stadthaus 2)

► auf P+R-Parkplätzen

► an der ADFC-Radstation Münster-Arkaden

Auch wenn letzte Details noch zu klären sind: „Alle Beteiligten zeigten sich zufrieden mit dem sehr frühzeitigen Austausch und der konstruktiven Zusammenarbeit", so Norbert Vechtel, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes.

Auch wenn letzte Details noch zu klären sind: „Alle Beteiligten zeigten sich zufrieden mit dem sehr frühzeitigen Austausch und der konstruktiven Zusammenarbeit“, so Norbert Vechtel, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes. „Negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit und Begleiterscheinungen, wie beim Fahrradverleih von ,Obike’ in Hamburg und München, müssen beim Verleih der Elektro-Tretroller in jedem Falle vermieden werden. Darin waren sich alle einig.“

Drei Monate wird getestet

Die vereinbarte Regelung soll zunächst etwa drei Monate lang getestet werden. Dann werden die Standorte der Roller und die Zusammenarbeit mit den Verleihfirmen bewertet und erforderlichenfalls angepasst.

Fahrerlaubnis nicht erforderlich

Wer mit dem Elektro-Tretroller fährt, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Für den Roller muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen, außerdem wird eine Kfz-Haftpflichtversicherung benötigt. Eine Fahrerlaubnis ist nicht erforderlich.