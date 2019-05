Münsters Grüne holen das beste Ergebnis in NRW

Vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme, vielleicht steckt hinter den überraschenden Ergebnissen der Europawahl aber auch viel mehr. Die Grünen sind in Münster mit knapp 37 Prozent erstmals die stärkste Kraft geworden.

CDU und SPD hatten bei der Stimmenauszählung am Sonntagabend lange Zeit gemeinsam nicht so viele Stimmen wie die Grünen allein. „Nach absoluten Stimmen haben über 60 000 Münsteraner grün gewählt, CDU und SPD haben zusammen so viele Stimmen bekommen. Und das bei einer hohen Wahlbeteiligung“, rechnet der grüne Fraktionsvorsitzende Otto Reiners die grüne Sensation vor.

Der Wahlerfolg beschert Münsters Grünen das viertbeste grüne Ergebnis in ganz Deutschland (Quelle tagesschau.de) Nur in Freiburg (38,5 Prozent), Flensburg (37,1 Prozent) und Kiel (37 Prozent) waren die Grünen noch erfolgreicher. In Osnabrück (33,3 Prozent), Köln und Bonn (31,9 Prozent) wählten fast so viele Menschen wie in Münster grün. Aber eben nur fast: In Münster holten die Grünen ihr bestes Ergebnis in NRW.

Rechte stark in Partnerstädten Auch die europäischen Partnerstädte Münsters haben gewählt. Anders als in Münster ist hier das Erstarken nationalistischer Kräfte spürbar: Im französischen Orléans wurde der rechtsgerichtete Rassemblement National mit 25,6 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Macrons liberale Partei „En marche“ liegt mit 22,6 Prozent auf Platz zwei, es folgen die Grünen mit 11,45 Prozent. Im polnischen Lublin siegte die nationalkonservative Pis (42,8 Prozent) knapp vor der bürgerlichen Koalition (42,6). Im englischen York hatten die Liberalen Demokraten, die für den Verbleib in der EU sind, einen hauchdünnen Vorsprung vor der Brexit-Partei, auf Platz drei sind die Grünen. In Mühlhausen (Thüringen) ist mit 23 Prozent die AfD stärkste Kraft vor der CDU (21). (Karin Völker) ...

Die Wahlbeteiligung fiel in Münster erfreulich hoch aus. Mit 73,7 Prozent liegt Münster auf Platz eins in NRW und auf Platz zwei aller 401 Wahlkreise in Deutschland. Die höchste Wahlbeteiligung erreichte St. Wendel im Saarland mit 74,4 Prozent. Münster liegt damit klar vor Köln (Wahlbeteiligung von 64,6 Prozent), das mit einer eigens gestarteten Kampagne die höchste Wahlbeteiligung erreichen wollte.

Und noch etwas fällt bei der Europawahl auf. Die AfD holt erneut ein unbedeutendes Ergebnis in Münster. Die trotz des münsterischen Kandidaten Martin Schiller erreichten vier Prozent dürfte einer der niedrigsten Werte in allen deutschen Wahlkreisen sein. Bei der Bundestagswahl 2017 war die AfD nur in Münster unter fünf Prozent geblieben.