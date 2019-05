Charme bewahren als oberstes Ziel

Die Sonne brannte, die Stimmung war sommerlich beschwingt, die Bands heizten den 2500 Menschen am Coconut Beach richtig ein – die Premiere des Festivals „Nah am Wasser“ im vergangenen Jahr lief so gut, dass es für die Macher schon fast schwierig werden dürfte, das Ergebnis zu toppen. „Es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre es das vierte und nicht das erste Mal. Da lief schon ziemlich viel glatt“, sagt Pitti Duyster, Geschäftsführer der Dockland GmbH, der aber dennoch zusammen mit Kooperationspartner Alex Solke von Kingstar Music ein paar Stellschrauben zur Optimierung ausgemacht hat.

Mehr Food-Angebote soll es am 13. Juli (Samstag) auf dem Vorplatz des Geländes am Hawerkamp geben, damit die Hungrigen nicht so lange Schlange stehen müssen. Außerdem sollen die Preise für Wasser nach unten korrigiert werden. Pitti Duyster berichtet, dass es nach der ersten Ausgabe des Festivals zum größten Teil Lob als Feedback gab, manche Stimmen aber auf zu hohe Wasserpreise hingewiesen hatten. Natürlich hätte die Security an der Bühne bei Temperaturen um die 30 Grad viel Wasser kostenlos ausgegeben, die Kritik nehme man sich aber zu Herzen, so Duyster.

Gesundes Wachstum ist gefragt

Das Festival nach der Bilderbuch-Premiere direkt zu vergrößern, davon sind Duyster und Solke keine Freunde. „Wir wollen uns langfristig etablieren, dafür braucht es gesundes Wachstum“, weiß Solke, der diesen Weg mit dem Vainstream bereits erfolgreich beschritten hat. Außerdem wolle man den Charme der Veranstaltung unter Palmen mit Pool nicht um jeden Preis opfern. Bedeutet: Es bleibt bei einer Bühne, bei maximal 2500 Besuchern und dem familiär-gechillten Flair.

Festival „Nah am Wasser“ begeistert die Massen 1/108 Voller Strand: Die erste Auflage des Tagesfestivals „Nah am Wasser“ am Coconut Beach begeisterte am Samstag 2500 Musikfans. Bei strahlendem Sonnenschein spielten von mittags bis spät abends neun Bands vor der ausverkauften Strand-Location am Hawerkamp. Foto: Pjer Biederstädt

Am meisten elektrisierten Rapper Maeckes & die Katastrophen die Massen. Foto: Pjer Biederstädt

Headliner Olli Schulz sorgte mit einer Mischung aus Singer-Songwriter-Klängen und genialem Gesabbel für Kurzweil. Foto: Pjer Biederstädt

Rapper Maeckes hielt es bei hohen Temperaturen nicht lange in seinem Anzug aus. Zum Glück hatte das Beinkleid an den Seiten Klettverschluss. Danach machte der Stuttgarter in kurzen Hosen weiter. "Ich mag eh kein Gelb", sagte er noch, bevor er das Publikum weiter nach allen Regeln der Kunst animierte. Foto: Pjer Biederstädt

Und wenn einer die Arme aller 2500 Menschen in die Luft bekam, war es Maeckes mit seiner Band. Foto: Pjer Biederstädt

...wenn es noch eines Beweises bedurft hätte... Foto: Pjer Biederstädt

Richtig gute Stimme, richtig gute Band: Faber überzeugte als vorletzter Act des Abends mit einer Top-Performance. Foto: Pjer Biederstädt

Das Publikum war im Schnitt etwa Mitte 20 und dem Line-Up entsprechend sehr bunt durchmischt. Foto: Pjer Biederstädt

Der Faber-Schlagzeuger kleidete sich dem Tag entsprechend und fügte sich optisch per Hawaii-Hemd nahtlos ein in das Bild von Sommer, Sonne und Strand. Foto: Pjer Biederstädt

Deichkind hätte zu dem Tag am Coconut Beach wohl gesagt: "Eingeölt mit Hawaiian Tropic, goldbraun sehen alle top aus. Der Strand is voll Frauen der ganze Mob bouncet. Dicker Sound! Ey DJ, mach die Box laut. Heute wird auf der Party zu Vinyl getanzt. Ich sag Dir, die Honeys fühlen das." Foto: Pjer Biederstädt

Rampensau Olli Schulz ließ es sich natürlich nicht nehmen, ein Bad in der Menge zu nehmen. Inklusive (zuvor angekündigter) Knutscherei. Der Mann war Entertainment pur. Foto: Pjer Biederstädt

Beliebtester Abkühlungsort? Der Pool. Und die Leute darin? Richtig gut drauf. Foto: Pjer Biederstädt

Morgens um 4 Uhr aus Nürnberg losgefahren, eigens fürs Festival angereist und einen Sahne-Sommertag erwischt. Eva (l.) und Katharina haben den Tag und vor allem den Auftritt von Olli Schulz genossen. Um 1 Uhr ging es mit dem Zug zurück. Auch der Aufenthalt in Köln nachts um 3 Uhr und die späte Ankunft um 8 Uhr in der fränkischen Heimat konnte die Laune nach dem Münster-Besuch nicht trüben. Foto: Pjer Biederstädt

Die Schattenplätze vor dem Heaven waren ein gern genutzter Rückzugsort. Foto: Pjer Biederstädt

Gilt auch für diese beiden: Sie strahlten mit der Sonne um die Wette. Foto: Pjer Biederstädt

Kreuzen die Gitarren: Die Band rund um Maeckes überzeugte mit diversen Fertigkeiten an Cello, Gitarre, Bass, Schlagzeug und an Musikinstrumenten für Kinder. Foto: Pjer Biederstädt

Isolation Berlin war ein Highlight des Tages. Sehr guter Indie-Rock aus der Hauptstadt. Foto: Pjer Biederstädt

Wichtigstes Utensil des Tages: Sonnencreme. Foto: Pjer Biederstädt

Neben der Musik genossen die "Sonnenanbeter" auch kühles Nass - von außen und von innen. Foto: Pjer Biederstädt

Die Hälfte der Tickets für den musikalischen Tag im Sandkasten ist bereits vergriffen, verrät Solke, der das Publikum ähnlich durchmischt erwartet, wie im vergangenen Jahr. Von Anfang 20 bis Ende 30 seien die Besucher gewesen – bei hoher weiblicher Quote, Solke schätzt 65 Prozent.

Headliner passt zum Spirit

Die gute Mischung vor der Bühne liege auch an der guten Mischung auf der Bühne. Rock, Indie, Pop, Hip Hop, Singer-Songwriter von Olli Schulz, über Faber bis Maeckes – musikalisch stach das „Nah am Wasser“ schon 2018 in eine unbesetzte Festival-Nische in Münster.

So soll es auch diesmal sein. „Wir hatten es beim zweiten Mal leichter. Letztes Jahr waren wir neu und mussten Klinken putzen, jetzt kamen viele Bands auf uns zu“, berichtet Solke – in erster Linie fürs Band-Book­ing verantwortlich – von den veränderten Planungsvoraussetzungen. Mit Kettcar habe man einen Headliner gefunden, der genau zum Spirit des Festivals passe.

Das Line-up 2019 Headliner sind die Hamburger Indie-Rocker von Kettcar. Gute-Laune-Indiepop gibt es von den Leoniden. Songwriterin Mine bringt ihr neues Album „Klebstoff“ mit. Für Sommerfeeling soll die Austropop-Band Granada sorgen. Zudem gibt‘s Hip Hop aus Hamburg von Neonschwarz und Rock aus Berlin von Vizediktator. Foxing (USA) und Grillmaster Flash komplettieren das Line-up. ...

Solke findet auch Sängerin Mine „wahnsinnig spannend, weil sie die Brücke von moderner deutscher Musik zum Feuilleton schlägt.“ Neu ist, dass nicht mehr nur deutsche Bands spielen. Die Österreicher von Granada und Foxing aus den USA sind die ersten ausländischen Bands.