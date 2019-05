Das Parlament der Ärzte tagt vom heutigen Dienstag an bis Freitag in Münster. 250 Delegierte aus allen 17 Ärztekammern kommen für den 122. Deutschen Ärztetag zusammen. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 1500 Gäste und ein dichtes Programm.

Münster kann Ärztetag, das hat die Stadt schon mehrfach bewiesen, denn die Veranstaltung findet bereits zum fünften Mal in der Stadt statt. Bereits in den Jahren 1907, 1956, 1982 und 2007 suchten sich die Organisatoren Münster als Veranstaltungsort aus. Einer der Gründe, warum sich die Bundesärztekammer für Münster als einen Tagungsort wie Münster entscheidet, liegt unter anderem an den vorhandenen Hotelkapazitäten. Zwar sei die Stadt in dieser Woche nahezu „dicht“ und viele Hotels ausgebucht, dennoch reiche die vorhandene Bettenkapazitäten aus, heißt es aus dem Kreis der Organisatoren.

Rund zwei Jahre dauern die Vorbereitungen für einen Kongress wie den Deutschen Ärztetag. Sobald feststand, dass 2019 in Münster getagt wird, setzte sich der Planungsstab in Bewegung. Für den Deutschen Ärztetag punktet das Messe- und Congress-Centrum nicht wie beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem „huftauglichen“ Hallenboden, sondern mit moderner Tagungstechnik, heißt es in einer Broschüre, die die Teilnehmer der Tagung im Vorfeld bekommen haben.

Das Gros der Veranstaltung werde von der Bundesärztekammer organisiert, doch auch die Ärztekammer Westfalen-Lippe, die viertgrößte unter den 17 Landesärztekammern in Deutschland, ist mit im Boot.

Gemeinsam mit Münster-Marketing wurde ein touristisches Beiprogramm zusammengestellt. Dieses enthält eine Übersicht über Stadtführungen der drei Anbieter Stadt-Lupe, K3-Stadtführungen und Statt-Reisen. Dabei geht es thematisch unter anderem um die Altstadt, den Nachtwächterrundgang und um Münster als Krimi-Stadt. Museen werden in der Broschüre des 122. Ärztetages angepriesen. Außerdem gibt es eine kleine Masematte-Übersetzungshilfe. Wer gefragt wird, ob er die Stadt jovel (gut) findet oder schon mit der Leeze (Fahrrad) die Bendine (Gegend) pekan scheften (erkunden) war, der hat dann keine Malessen (Probleme) mehr, wenn er die Rackewele (Reden) hört. „Finne und Schwof“ heißt es darum auch am Gesellschaftsabend in der Backhalle im Speicher in Coerde. Dieser Abend wird von der Ärztekammer Westfalen-Lippe organisiert. Rund 500 Gäste sind angemeldet, berichtet Sonja Pawlik-Hilber von der Mario Engbers Gas­tronomie und Service GmbH. Die Teilnehmer erwartet ein mediterran-sommerlich angehauchtes Drei-Gang-Buffet. In jedem Fall dürfen sich die Gäste beim Dessert auch auf Erdbeeren freuen. Insgesamt 35 Engbers-Mitarbeiter kümmern sich am Donnerstagabend um die Gäste im Speicher in Coerde. Volles Haus melden aber auch Gastronomen aus der Innenstadt, bei denen die Teilnehmer des Ärztetages einkehren.