24 Projekte aus zwölf Schulen hofften in diesem Jahr auf Preisgelder zwischen 1000 Euro für den Sieger und 100 Euro für die Plätze vier bis zehn. Clevere Köpfe stehen bei dem jährlichen Schulpreis im Mittelpunkt: Gesucht werden innovative Ideen und Projekte, die über den regulären Lernstoff hinaus umgesetzt werden.

Preisträger in der Kategorie Gesellschaft ist die Arbeit mit dem Titel „Wie antisemitisch ist Münster?“ Die Friedensstadt Münster ist keine Insel der Seligen – das ist das ernüchternde Fazit von vier Schülern der Jahrgangsstufe 11 des Annette-Gymnasiums. Sie beschäftigen sich in ihrem Dokumentarfilm mit Judenfeindlichkeit und alltäglicher Diskriminierung in ihrer Heimatstadt. In Gesprächen mit Mitgliedern der hiesigen jüdischen Gemeinde und Historikern der Villa ten Hompel zeichnen die Schüler in einem Film ein facettenreiches Bild der heutigen Situation von Juden in Münster.

Den zweiten Platz belegte eine zehnköpfige Schülergruppe der Mathilde-Anneke-Gesamtschule für den nachhaltigen Schülerladen „fairtauscht“. Platz drei ging an den Chor des Immanuel-Kant-Gymnasiums für die selbst geschriebene Ballade „A thousand different colours“.

Preisträger in den Naturwissenschaften ist die Arbeit „Ladenetz für Elektroautos“ Mit einem dezentralen Ladenetz für Elektroautos überzeugten drei Schüler der Jahrgangsstufe 12 in der Naturwissenschafts-Kategorie. Basierend auf der Blockchain-Technologie entwickelten drei Schüler des Annette-Gymnasiums eine Hintergrund-Software für ein Ladenetz, das sowohl sicher als auch anbieterunabhängig ist. Zum Beweis, dass ihre Idee in der Praxis umsetzbar ist, bauten die drei 18-Jährigen ein eigenes Modellnetz, inklusive selbst umgerüstetem Elektro-Kettcar und Ladesäule. Mit Plastikmüll im Meer beschäftigten sich Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs. Für ihr Ausstellungsprojekt „Meer Verantwortung übernehmen“ gab es den zweiten Preis. Platz drei geht an Hannah Belle Neuwirth vom Gymnasium Wolbeck für ihr Projekt, das Teilchenphysik spielerisch erfahrbar macht.