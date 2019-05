Auf der Windthorststraße wird nachjustiert

Bei der Umgestaltung der Windthorststraße, die von der Bezirksvertretung Mitte nach Abstimmung mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel beschlossen worden war, bessert die Stadt nun nach. Vor allem die Anlehnbügel für Fahrräder im Einmündungsbereich zur Von-Vincke-Straße hatten Kritik ausgelöst.

Die Praxis habe gezeigt, dass es sich durch Fahrzeuge, die vor der Ampel warteten, doch etwas drubbeln könne, teilte Stadt-Sprecher Joachim Schiek mit. „Deshalb werden dort in den nächsten Tagen vier Fahrradständer entfernt.“

Kompromisse sind nötig

Die Windthorststraße ist nur etwa 15 Meter breit, wird aber von Fußgängern, Radfahrern, Lieferverkehr, Geschäftsauslagen, Außengastronomie und Fahrradabstellflächen in Beschlag genommen. Ziel der Neugestaltung sei es, den Raum möglichst intelligent so aufzuteilen, dass alle damit zurechtkommen – „wobei klar ist, dass das nicht ohne Kompromisse geht“.

Markierungsnägel weisen Fahrspur aus

Eine weitere Neuerung auf der Windthorststraße sticht seit wenigen Tagen ins Auge: Zur Begrenzung der Fahrspur auf der Südseite hat das Amt für Mobilität und Tiefbau sogenannte Markierungsnägel angebracht. Dabei handelt es sich laut Schiek um runde, flache Aluminiumplättchen mit zehn Zentimeter Durchmesser. Die dadurch ausgewiesene Fahrspur beträgt demnach 4,20 Meter und ist um 85 Zentimeter schmaler als bisher. Das wiederum sei durch die Versetzung der Straßenlaternen kompensiert worden. Dadurch stehe jetzt zwischen der neuen Markierung und der Häuserzeile auf der Nordseite ein „hindernisfreier“ 7,50 Meter breiter Streifen für den Radverkehr, Passanten und Autos zur Verfügung, sagt Schiek.

Neue Bänke und Sitzpodeste

Den Planungen zufolge soll in dieser Woche mit dem Aufstellen der Bänke und Sitzpodeste begonnen werden. Ziel der neuen Anordnung der Außen-„Möblierung“ ist nach Angaben der Stadtverwaltung, „zusätzliche Gassen als freie Zugänge zu den Geschäften auf der Südseite zu schaffen“. Außerdem verspricht man sich „mehr Aufenthaltsqualität“ in diesem Bereich der Windthorststraße.

Ob das so kommen wird, wie gewünscht, bleibt zunächst abzuwarten. Genauso scheint es mit der Akzeptanz des seit Kurzem rot gepflasterten Abbiegestreifens für Radler von der Windthorststraße in die Busspur an der Bahnhofstraße nicht zum Besten zu stehen. Die meisten Radler nutzen weiterhin den eigentlich nur noch für Fußgänger bestimmten Übergang direkt vor dem Hauptportal des Bahnhofs, wo in der Ampel auch ein Zweiradfahrer zu sehen ist.