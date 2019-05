Anschmecker für die Gourmetmeile

Es war ein kulinarischer Probelauf, zu dem Veranstalter Severin Romero und zahlreiche Gastronomen am Dienstagmorgen in die Münster-Arkaden eingeladen hatten. Die vielen Anschmecker, die sie dort reichten, lassen erahnen, mit welchen Kreationen die 19 Spitzenköche und ein Konditor aus Münster, dem Münsterland und aus Osnabrück ihre Gäste vor dem Schloss verwöhnen möchten. Zum 16. Mal öffnet die Gourmetmeile von Freitag (31. Mai) bis Sonntag (2. Juni).

Grieß-Mousse mit Erdbeersauce

Am Dienstag redeten die Köche nicht um den heißen Brei, dafür reichten sie Kostproben mit appetitlichen Anschmeckern. Konditormeister Ralf Ilgemann vom Café Classique überraschte mit Petits Fours. Vor dem Schloss, verriet der Obermeister der Konditoren-Innung, der zum 14. Mal bei „Münster verwöhnt“ mitmischt, wird er als Torte des Jahres ein Grieß-Mousse mit Erdbeersauce servieren.

Frittiertes Vanilleeis

Ein Oldie unter den Akteuren ist Lutz Holtmann von der Wienburg. Der 76-Jährige, der seit 56 Jahren die Gastronomie betreibt und dessen Tochter dort heute die Regie führt, mischt wie das Restaurant „Giverny“ von Anfang an bei „Münster verwöhnt“ mit. „Ohne Unterbrechung“, sagt der gelernte Konditormeister, der sich jedes Jahr ein neues Highlight einfallen lässt. Am Wochenende möchte Holtmann mit frittiertem Vanilleeis überraschen. „Wir haben dafür lange geübt.“ Lutz Holtmann ist gespannt auf die Reaktionen.

Die meisten Köche, die sonst im Verborgenen ihrer Küchen arbeiten, lassen sich am Wochenende in den Pagodenzelten vor dem Schloss über die Schulter schauen.

Lachs mit Rhabarber

Neu dabei sein wird beispielsweise das „Kesselhaus“. Inhaberin Thayarni Garthoff, die mit Spitzenkoch Thomas Bühner das Sternerestaurant „La Vie“ in Osnabrück geführt hat, freut sich auf den Abstecher nach Münster. Gemeinsam mit Küchenchef Randy de Jong möchte Garthoff, die in „Averbecks Giebelhof“ in Ottmarsbocholt gelernt hat, unter anderem Lachs mit Rhabarber, Ziegenmilch und Oliveachs kredenzen. „Wir kochen, wo wir Lust drauf haben“, sagt der Küchenchef aus den Niederlanden, der erst 25 Jahre alt ist, aber schon sieben Jahre kocht.

Für die Gastronomen ist die Veranstaltung vor dem Schloss eine personelle Herausforderung, sagt Severin Romero. „Drei Tage Stress pur“, meint auch Lutz Holtmann, „doch einen Tag später freue ich mich schon wieder auf das nächste Jahr.“

„Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, sagen Ulrike und Margret Döring, die sich beim Stadtbummel verwöhnen ließen.

Die Gastronomen sind zuversichtlich. Auch Severin Romero hat seine Termine getaktet, denn ausgerechnet am Sonntag feiert seine älteste Tochter Elisa Kommunion. „Und Papa ist dabei“, verspricht der Veranstalter von „Münster verwöhnt“.

Zum Thema „Münster verwöhnt“ öffnet von Freitag bis Sonntag (31. Mai bis 2. Juni) jeweils ab 11 Uhr vor dem Schloss. Den Gästen wird ein Kaufbesteck (1 Euro) angeboten. Nach dem Besuch können sie das Besteck mitnehmen oder für wohltätige Zwecke an die Krisenhilfe Münster spenden. ...