Die Abfallwirt schaftsbetriebe Münster (AWM) weisen darauf hin, dass sich an den Feiertagen im Mai und Juni (Christi Himmelfahrt am 30. Mai, Pfingstmontag am 10. Juni und Fronleichnam am 20. Juni) die Abfallabfuhr jeweils um einen Tag nach hinten verschiebt.

Die Freitagsbezirke werden also am Samstag abgefahren. Sperrgut- und Grüngutabfuhr fallen ersatzlos aus. Die Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen geschlossen.

Entsorgungskalender und Homepage geben Aufschluss

Alle Abfuhrtermine sind im Entsorgungskalender zu finden, den die AWM zu Beginn des Jahres an alle Haushalte verteilt haben. Online einsehbar sind die Termine zudem auf der Homepage der AWM in der Rubrik „Abfuhrtermine“.

Dort besteht auch die Möglichkeit, sich für den kostenfreien Termin-Mailser vice anzumelden. Per E-Mail oder SMS bekommen Bürger nach der Anmeldung jeweils rechtzeitig mitgeteilt, wann die Tonnen und das Sperrgut abgeholt werden. Vermerkt sind auch die Termine für die Abfuhr der Gelben Säcke durch die Firma Remondis.

Bei Fragen ist der AWM-Kundenservice unter ✆ 60 52 53 zu erreichen.