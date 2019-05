Für viele Handwerksbetriebe nichts Neues

Eine Mindestausbildungsvergütung soll ab dem Jahr 2020 gelten. Dies hat das Kabinett beschlossen. Für die meisten Betriebe ist offenbar der Betrag von 515 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr nichts Neues. Diese Grenze, sagt Jan-Hendrik Schade, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Münster, haben viele Betriebe im Bereich der Innungen in Münster längst überschritten. „Sonst würden sie keinen Auszubildenden finden“, so Schade.

Selbst Friseure, denen lange nachgesagt wurde, dass sie ihre Lehrlinge zu einem Hungerlohn ausbildeten, zahlen längst mehr. Rosemarie Ehrlich, Kreishandwerksmeisterin in Münster und Obermeisterin der Friseur-Innung in Münster, räumt vehement mit dem Vorurteil auf. „Der Lohn liegt längst drüber“, sagt die Friseurmeisterin, die selbst seit knapp 30 Jahren einen Betrieb führt und daher auch die Praxis kennt.

Rund 60 Azubis verzeichnet derzeit jeder der Ausbildungsgänge im ersten und zweiten Lehrjahr in der Berufsschule. Etwas geringer ist die Zahl der Friseurlehrlinge im dritten Lehrjahr.

Rund 70 Friseurbetriebe verzeichnet die Innung allein in Münster, bestätigt Gabi Denecke von der Innungsverwaltung. Nach wie vor sei ihr Friseurberuf einer der beliebtesten Berufe, sagt Rosemarie Ehrlich. Die Obermeisterin freut sich neben dem guten Zuspruch auch darüber, dass anders als in anderen Handwerksberufen, der Schulstandort für die Friseure in Münster gesichert ist. „Ein großer Vorteil.“ Trotzdem müssen sich auch die Friseurbetriebe in Münster anstrengen, um junge Talente für den Job zu begeistern.

„Wir stehen für eine ordnungsgemäße Bezahlung“, wirbt Schade für die Handwerksberufe. Dies haben die Bäcker längst erkannt. Sie zahlen ihren jungen Talenten in der Ausbildung bereits 50 Euro mehr, als der Tariflohn ihnen vorschreibt. Diese Selbstverpflichtung hat sich die Bäcker-Gilde in Münster auferlegt.

Schade freut sich aber mit Blick auf den fehlenden Nachwuchs in den Betrieben, dass auch die Aktion der Kreishandwerkerschaft „Mach Dein Ding im Handwerk“ in diesem Jahr mit 800 Anmeldungen eine noch größere Resonanz als sonst gefunden habe. Aber nicht die Ausbildungsvergütung stehe seiner Meinung nach bei der Wahl einer Lehrstelle im Vordergrund, auch die Akzeptanz bei den Eltern spiele dabei eine große Rolle. Darum sei es Aufgabe der Politik, so Schade, die ­Wertevorstellungen geradezurücken.