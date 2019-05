Für die jungen Eltern Jennifer und Marcel Dopp ist es ein Aha-Erlebnis der besonderen Art: Auf dem Parkplatz vor dem Baby-Fachmarkt „BabyOne“ fliegt am Dienstagmittag plötzlich eine Stoffpuppe über den Asphalt. Geschleudert aus einem Kindersitz, weil die große Plüschfigur nicht angeschnallt ist.

„Schon erschreckend“, so die Dopps. Zusammen mit ihrem kleinen Luke sind sie unterwegs, um sich zu Babyschale und Kindersitz fachmännisch beraten zu lassen. „Das machen leider nicht alle Eltern so“, sagt Christoph Becker von der Verkehrswacht.

Kindersitze oft falsch eingebaut oder nicht passend

Nach einer Studie der Unfallversicherer werden fast die Hälfte aller Kindersitze entweder falsch eingebaut, oder sie sind nicht passend für den Autotyp und den Nachwuchs. „Auf Kurzstrecken, oder weil Eltern in Eile sind, wird auf das Angurten manchmal ganz verzichtet, und das ist schon bei einem leichten Unfall lebensgefährlich“, so Becker. Beim Aufprall wird das Kind ohne Gurt „wie ein Klappmesser zusammengefaltet“, warnt der Verkehrswacht-Experte.

Mit der Aktion sollten Eltern „neugierig gemacht und sensibilisiert werden“. Simuliert wird in einem Kinder-Gurtschlitten ein Tempo von nur elf Stundenkilometern. Trotzdem gibt es schon bei dieser Geschwindigkeit keine Chance für kleine Mitfahrer, den Unfall unverletzt zu überstehen. Becker: „Schon bei sieben km/h verachtfacht sich beim Aufprall das Körpergewicht eines 15 Kilo schweren Kindes auf 120 Kilo. Entsprechend fatal sind die Folgen.“

Probeeinbau ist sinnvoll

Deshalb rät die Verkehrswacht, sich vor dem Kauf eines Kindersitzes gründlich zu informieren. Auch ein Probeeinbau sei sinnvoll, ebenso müssten Gurte immer und vor allem richtig angelegt werden.

Becker: „Wir setzen den Gurtschlitten auch ein, um Kindern anschaulich zu zeigen, was ihnen bei nicht korrektem Anschnallen passieren kann. Wenn sie das mit eigenen Augen sehen, können sie Gefahren und deren Auswirkungen besser verstehen, als das in abstrakten Erklärungen im Unterricht möglich ist“, so Becker.

Auch die Polizei nutzte den Tag, um Eltern für den Einsatz der Rückhaltesysteme zu informieren.