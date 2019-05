Die „Düesbergklause“ wird am Donnerstag (30. Mai) wieder ihre Pforten öffnen. Neue Pächterin ist Alice China-Hässicke-Opara (44). Hinter der Theke wird ihr Mann Thomas Hässicke (55) stehen. „Meine Frau stammt aus Nigeria“, berichtet Hässicke. „Wir werden daher künftig neben deutscher Küche auch afrikanische Gerichte anbieten.“

Der Neueröffnung waren umfassende Instandsetzungsarbeiten vorausgegangen, berichtet Hässicke, der übrigens aus dem Viertel, in dem sich die traditionsreiche „Düesbergklause“ befindet, stammt. „Ich bin am Werneweg aufgewachsen“, berichtet der Gastronom, der heute mit seiner Frau in Kattenvenne wohnt.

„Wir hatten schon länger den Plan, eine eigene Gaststätte zu betreiben.“ Zur Eröffnung an diesem Donnerstag um 11 Uhr erwartet Hässicke mehr als 500 Gäste. Unter anderem hätten sich mehrere Karnevalsvereine, Schützenvereine und ein Spielmannszug angekündigt.